В Челябинской области неизвестный зарезал пять человекРБК 08:03

В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы ведут поиск убийцы, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Тела обнаружены в частном доме.

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

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