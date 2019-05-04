Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человекРБК 08:03
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы ведут поиск убийцы, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Тела обнаружены в частном доме.
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В Индии сообщили о первых жертвах разрушительного циклона Фани
Ни один циклон из обрушившихся на Индию за последние 20 лет не достигал такой силы. Скорость ветра оценивается в 200 км/ч.
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Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассекретил на странице в Instagram место, где провёл майские праздники.
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Происшествия
Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря
Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
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Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Зеленский хочет добиться досрочных выборов в Раду
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США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства
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Памятник воину-освободителю в Риге убрали впервые за 30 лет
Обновлено в 11:01
Общество
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
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Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Обновлено в 05:51
Транспорт
В центре Москвы ограничат работу метро из-за репетиции парада
Режим работы шести станций метро изменен в центре Москвы из-за репетиции военного парада, сообщается на сайте столичного метрополитена.
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Гаджеты
Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона
Обновлено в 08:39
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
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Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Израильские военные засекли пуски порядка 50 ракет из сектора Газа и перехватили "десятки" из них, сообщила в субботу армейская пресс-служба.
Обновлено в 03:43
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
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Происшествия
Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента
Власти штата Коннектикут обнародовали видео с камер, запечатлевших фатальное противостояние сотрудников правоохранительных органов и 18-летнего юноши, развернувшееся несколько недель назад – 20 апреля, в городе Уэзерсфилд.
Обновлено в 07:47
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Мордовия» обыграла с минимальным счётом волгоградский «Ротор»
«Мордовия» обыграла с минимальным счётом волгоградский «Ротор».
Обновлено в 10:50
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
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Обновлено в 07:45
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Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»
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Обновлено в 06:35
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10