В Челябинской области неизвестный зарезал пять человекРБК 08:03

В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы ведут поиск убийцы, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Тела обнаружены в частном доме.

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Политика Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.

Происшествия Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.

Футбол Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Политика В Швеции заявили о желании нормализовать сотрудничество с Россией Швеция стремится к нормализации сотрудничества с Россией, но при этом не будет закрывать глаза на существующие между странами проблемные вопросы.

Политика США могут начать поставлять газ на Украину Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.

Происшествия Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.

Общество На 5 мая в Петербурге потеплеет, но будет дождь Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в Северной столице днем потеплеет до плюс 12 градусов, а ночью температура воздуха будет около пяти градусов тепла.

Общество На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", - приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Шоу-бизнес Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения Известная российская актриса Анна Михалкова трогательно поздравила своего сына Андрея с днем рождения.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов Чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, специалисты советуют потребителям покупать плодоовощную продукцию только в установленных местах торговли, а при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность овощей и фруктов.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.

Здоровье Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.

Происшествия После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.

Происшествия В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.

Общество Праздник Хыдырлез отмечают крымские татары Крымские татары отмечают свой национальный праздник - Хыдырлез.

Общество Строительная отрасль Ямала в кризисе. Для решения накопившихся проблем предприниматели намерены идти во власть В последнее время на Ямале все чаще звучат жалобы новосёлов на качество новых квартир, прежде всего – предоставленных по программе переселения из аварийного жилья.

Шоу-бизнес 59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.