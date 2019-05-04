Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человекРБК 08:03
В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями. Правоохранительные органы ведут поиск убийцы, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Тела обнаружены в частном доме.
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Наука
На древней стеле обнаружили имя библейского царя
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста
Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Футбол
Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».
Обновлено в 08:27
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Политика
В Швеции заявили о желании нормализовать сотрудничество с Россией
Швеция стремится к нормализации сотрудничества с Россией, но при этом не будет закрывать глаза на существующие между странами проблемные вопросы.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона
Обновлено в 08:39
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Общество
На 5 мая в Петербурге потеплеет, но будет дождь
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в Северной столице днем потеплеет до плюс 12 градусов, а ночью температура воздуха будет около пяти градусов тепла.
Обновлено в 07:50
Общество
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", - приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с днем рождения
Известная российская актриса Анна Михалкова трогательно поздравила своего сына Андрея с днем рождения.
Обновлено в 08:51
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, специалисты советуют потребителям покупать плодоовощную продукцию только в установленных местах торговли, а при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность овощей и фруктов.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг
Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II
Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.
Обновлено в 09:09
Общество
Праздник Хыдырлез отмечают крымские татары
Крымские татары отмечают свой национальный праздник - Хыдырлез.
Обновлено в 09:46
Общество
Строительная отрасль Ямала в кризисе. Для решения накопившихся проблем предприниматели намерены идти во власть
В последнее время на Ямале все чаще звучат жалобы новосёлов на качество новых квартир, прежде всего – предоставленных по программе переселения из аварийного жилья.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Российский крейсер «Адмирал Нахимов» поразил американцев
Журналисты американского издания Military Watch оценили предстоящую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".
Обновлено в 08:55