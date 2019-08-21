Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве женыРоссийская газета 03:29

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Трагедия разыгралась в ночь с 20 на 21 августа.
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«У них все было хорошо». Подруги убитой депутатом женщины не верят в версию об измене

Znak.com08:14

Дети челябинского депутата, подозреваемого в убийстве, находятся у бабушки

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Убивший жену депутат в Челябинской области был дважды женат

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Делом челябинского депутата, убившего жену на глазах троих детей, займутся на самом высоком уровне

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Дети подозреваемого в убийстве жены челябинского депутата находятся у бабушки

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Измена? Исключение из «Единой России»: новые подробности убийства депутатом жены

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Челябинский депутат застрелил жену за измену

РЕН ТВ04:21
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Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Назван размер возможных выплат США за Гренландию

Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Здоровье

Лекарства от гипертонии ведут к проблемам с сердцем

Для лечения гипертонии пациенты получают большое количестве лекарств, снижающих давление.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Свердловской области на шахте произошло обрушение

На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика

В правительстве Молдавии заявили, что не готовы к визиту Шойгу

Намеченный на 24 августа визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, так как правительство Молдавии не было заблаговременно проинформировано о нем.
Обновлено в 07:33
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Кино

Вышли две версии трейлера «Брачной истории» со Скарлетт Йоханссон

Обновлено в 05:47
Происшествия

Момент крушения вертолета с россиянами в Греции попал на видео

Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолета в воду близ греческого острова Порос, сообщает "Россия 24".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Виторган вспомнил «сломанный нос» Богомолова в Instagram Собчак

Бывший муж Ксении Собчак актёр Максим Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос режиссёру Константину Богомолову.
Обновлено в 09:16
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Экономика

Власти Москвы намерены поднять городские доплаты к пенсии

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Подмосковье поезд задавил девушку

Поезд задавил насмерть девушку на подмосковной станции Львовская, сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Футбол

«Фиорентина» подписала контракт с Рибери

"Фиорентина" заключила контракт с бывшим полузащитником сборной Франции Франком Рибери, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Технологии

«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress

Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»

В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Политика

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Общество

Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России

Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.
Обновлено в 09:38
Общество

Екатеринбург занял третье место по росту киосков в российских городах

Екатеринбург стал третьим в рейтинге городов-миллионников России по росту киосков.
Обновлено в 01:57
Экономика

Минстрой объяснил трудности с достройкой космодрома «Восточный»

Обновлено в 08:47
Здоровье

В детские больницы Башкирии поступают новые медицинские тренажеры

В учреждения здравоохранения республики стали поступать двигательные аппараты для пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов.
Обновлено в 08:10
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Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
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