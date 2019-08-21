Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял женуРИА Новости 02:48
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.
Читать в источнике
Оценить322
с чего всё началось
По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа текущего года в квартире одного из домов посёлка Локомотивный подозреваемый в ходе бытовой ссоры с женой произвёл в неё два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины, — говорится в заявлении ведомства.News.ru10:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8
Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
Хоккей
«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире имени Пучкова
Финский хоккейный клуб "Йокерит" оказался сильнее череповецкой "Северстали" в стартовом матче петербургского турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 10:21
Энергетика
Стоимость нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Издание РБК пишет о том, стоимость российской нефти в рублях снизилась на 5% ниже заложенного уровня в бюджет на 2019 год.
Обновлено в 05:56
Футбол
Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»
Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Обновлено в 13:51
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей
Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия
В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
ЖКХ
Жители МО начнут получать новые платежки за коммуналку с 1 сентября
Уточняется, что новая платежка за коммуналку начнет приходить уже с 1 сентября.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Политика
Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке
В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в его летней резиденции форте Брегансон.
Обновлено вчера в 09:14
Культура
Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики
Впервые на публике новую фигуру выполнит пилотажная группа «Первый полет» на спортивных самолетах Як-52 во время авиасалона МАКС-2019.
Обновлено в 11:54
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе
Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Здоровье
Первая «Мобильная поликлиника» прибыла в Буинский район
Первая «Мобильная поликлиника» переехала из Тетюшского района в Буинский район.
Обновлено в 06:33