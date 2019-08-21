с чего всё началось

В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.

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Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2» Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.

Политика Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.

Авто Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

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Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.

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Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Политика Фото: Макрон посвятил встрече с Путиным пост на русском языке В понедельник, 19 августа, президент России Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в его летней резиденции форте Брегансон.

Культура Новую фигуру высшего пилотажа показали российские летчики Впервые на публике новую фигуру выполнит пилотажная группа «Первый полет» на спортивных самолетах Як-52 во время авиасалона МАКС-2019.

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Шоу-бизнес Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы 21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

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