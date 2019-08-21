Происшествия

В Челябинской области депутата заподозрили в убийстве женыРоссийская газета 03:29

Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении члена собрания депутатов Локомотивного городского округа по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Трагедия разыгралась в ночь с 20 на 21 августа.
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Дети челябинского депутата, подозреваемого в убийстве, находятся у бабушки

РИА Новости06:51

Измена? Исключение из «Единой России»: новые подробности убийства депутатом жены

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Убивший жену депутат в Челябинской области был дважды женат

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Челябинский депутат застрелил жену за измену

РЕН ТВ04:21
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:06, Ашберн
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
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Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений.
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В тройку сфер с самыми низкими зарплатами за июнь вошло производство одежды (20,2 тысячи рублей), производство текстильной продукции (25,8 тысячи рублей) и производство мебели (26,1 тысячи рублей).
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СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а, кроме того, единовременно выплатили Дании крупный бонус.
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Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
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США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса

Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
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Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных

Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
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В Йемене сбили американский военный беспилотник MQ-9

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Происшествия

ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
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Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
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На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
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Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
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Названы самые популярные и непопулярные цвета автомобилей в России

Самым непопулярным оказался желтый цвет, так как его используют для такси.
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«Ведомости» узнали о возможной интеграции СБП с мессенджером «Серафим»

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ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику

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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

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Назван топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из РФ

На основании проведенного исследования был назван топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из РФ по состоянию на первое полугодие 2019 года.
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«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.
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Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского

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Источник сообщил о возможной выдаче пяти осужденных в России украинцев

Осведомленный источник не исключил, что Россия может выдать Украине для дальнейшего отбытия наказания пятерых украинцев, которые были осуждены в России за различные преступления.
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Матч «Зенита» и «Уфы» рассудит бригада Иванова

Встреча «Уфы» и «Зенита» состоится в субботу, 24 августа, на стадионе «Нефтяник». Начало матча в 16:30 по московскому времени.
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Уличная перестрелка в Краснодаре попала на видео

В Сети появились кадры уличной перестрелки в Краснодаре. Инцидент произошел в ночь на среду в районе Вишняковского рынка.
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Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу»

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.
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Имя нового премьера Украины станет известно 29 августа

Имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания парламента.
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