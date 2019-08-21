Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял женуРИА Новости 02:48
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.
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Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Политика
Глава МИД ФРГ высказался за проведение встречи в «нормандском формате»
На переговорах речь пойдет об организации встречи в «нормандском формате», сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью РБК накануне начала своего двухдневного визита.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Honor показал геймпад с повербанком для своих смартфонов
Обновлено в 04:56
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В Крыму раскопали уникальную античную башню
Обновлено в 06:18
Политика
В Иране назвали условие возвращения к обязательствам по СВПД
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, при каком условии иранская сторона готова вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Обновлено в 06:15
Происшествия
СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова
Обновлено в 06:11
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет нового беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео перового полёта нового модернизированного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7
На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Президент Россси Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, впервые прокомментировал протестные акции в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:29
Кино
Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика
Косачев выступил против возвращения России в G8
России не удастся избежать ловушки «семеро против одного». Причем это сохранится, даже если санкции против России будут отменены.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Татарстане полицейские задержали вооруженную банду преступников
В Татарстане полицейские задержали группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений.
Обновлено в 01:39
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
Обновлено в 05:22
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50