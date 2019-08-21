Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял женуРИА Новости 02:48
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.
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с чего всё началось
По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа текущего года в квартире одного из домов посёлка Локомотивный подозреваемый в ходе бытовой ссоры с женой, произвел в неё два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины, — говорится в заявлении ведомства.News.ru10:45
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