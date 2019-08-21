Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял женуРИА Новости 02:48

В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.
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По версии следствия, в ночь с 20 на 21 августа текущего года в квартире одного из домов посёлка Локомотивный подозреваемый в ходе бытовой ссоры с женой, произвел в неё два выстрела из охотничьего ружья, ставшие причиной смерти женщины, — говорится
 в заявлении ведомства.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
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