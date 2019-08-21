с чего всё началось

В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.

Здоровье Главный педиатр Москвы дал рекомендации по подготовке ребенка к детсаду Главный столичный педиатр Исмаил Османов дал рекомендации по подготовке ребенка к детскому саду.

Политика Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8 Ранее стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону возможность пригласить Россию на саммит в 2020 году и таким образом вернуться к формату G8.

Баскетбол Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.

Происшествия В Москве посетитель ТЦ напал с ножом на охранника В ТЦ «Каширская плаза», расположенном в районе Орехово-Борисово Северное, посетитель напал с ножом на охранника.

Политика Украинских моряков оставили под арестом в России Мосгорсуд принял решение оставить под арестом семерых членов экипажей кораблей ВМС Украины, которых задержали после инцидента в Керченском проливе.

Происшествия Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.

Энергетика Нефть «взяла курс» на отметку $61 Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Шоу-бизнес Королева и Глушко отмечают 16-летие совместной жизни Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали кумирам "кайфовать и дальше". Это уже второй брак для Королевой.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Происшествия Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Политика Кравчук: США поставили Украине ультиматум по ядерному оружию В эфире "24 канала" экс-президент Украины Леонид Кравчук пояснил, что США поставили Киев перед выбором: или власти отказываются от ядерного оружия, или против Украины вводят санкции.

Происшествия В Вологодской области вертолет упал в реку Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Общество В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора» В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.