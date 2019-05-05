В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 годаРоссийская газета 07:03

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети челябинец Александр Олексюк.

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

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