Происшествия
В Челябинске возбудили дело после тарана маршруток автокраномREGNUM 07:03
В Челябинске после ДТП с участием автокрана и трёх маршруток возбуждено уголовное дело. Оно заведено по факту нарушения Правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.
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В Челябинске возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с автокраном
Южноуральская панорама06:44
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Экономика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Школьник из Китая случайно нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун случайно обнаружил гнездо, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Наука
Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов
Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено в 06:06
Политика
Новак назвал дату запуска первой нитки «Турецкого потока»
Первую нитку газопровода «Турецкий поток» запустят с 1 января 2020 года.
Обновлено в 06:55
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Звезда «Молодежки» Настя Уколова развелась после двух лет брака
Звезда "Молодежки" Настя Уколова развелась после двух лет брака 25-летняя актриса решила, что у нее пока нет времени на семейную жизнь.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Общество
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Политика
Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) обратится в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, сообщил журналистам член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод с Татьяной Морозовой
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два пассажирских теплохода
На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два пассажирских теплохода, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:14
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Футбол
Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам
Обновлено в 06:19
Общество
Россиян предупредили о снеге в выходные
Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге, который выпадет на севере Европейской части России. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Обновлено 24 июля в 14:44
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Экономика
Сладости в России могут подорожать
На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в размере десяти процентов.
Обновлено в 03:15
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
В Москву возвращается настоящая жара: уже в пятницу, 26 июля, воздух прогреется до +27 градусов, а в субботу температура будет еще выше, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 06:52