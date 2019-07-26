Происшествия

В Челябинске возбудили дело после тарана маршруток автокраномREGNUM 07:03

В Челябинске после ДТП с участием автокрана и трёх маршруток возбуждено уголовное дело. Оно заведено по факту нарушения Правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.
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В Челябинске возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с автокраном

Южноуральская панорама06:44

Автокран въехал в три маршрутки в Челябинске. Есть погибший

URA.Ru01:33

При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход

РИА Новости05:12

Момент столкновения автокрана с маршрутками в Челябинске попал на видео

74.ru07:23

Маршрутки спасли от автокрана стоящих на остановке челябинцев

Челябинск Сегодня04:08

ДТП с автобусами в Челябинске могло произойти из-за отказа тормозов у автокрана

ТАСС03:30

В Челябинске в страшной аварии пострадали 9 человек и один погиб

Первый областной06:08
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Экономика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Школьник из Китая случайно нашел 11 окаменелых яиц динозавра

Десятилетний школьник из китайской провинции Гуандун случайно обнаружил гнездо, в котором находились 11 окаменелых яиц динозавров.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски

По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Наука

Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов

Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено в 06:06
Политика

Новак назвал дату запуска первой нитки «Турецкого потока»

Первую нитку газопровода «Турецкий поток» запустят с 1 января 2020 года.
Обновлено в 06:55
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Звезда «Молодежки» Настя Уколова развелась после двух лет брака

Звезда "Молодежки" Настя Уколова развелась после двух лет брака 25-летняя актриса решила, что у нее пока нет времени на семейную жизнь.
Обновлено вчера в 12:20
Космос

В Сети появилось видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля

Обновлено в 06:34
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Обновлено в 02:57
Происшествия

СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском

В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Общество

МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе

Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Политика

Мосгоризбирком пожалуется на Соболь в СКР из-за срыва заседания

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) обратится в Следственный комитет России (СКР) из-за срыва заседания комиссии незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, сообщил журналистам член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод с Татьяной Морозовой

Обновлено вчера в 11:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Россиянин в шутку уронил возлюбленную с балкона и убил ее

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Подмосковье столкнулись два пассажирских теплохода

На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два пассажирских теплохода, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:14
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Обновлено в 04:22
Политика

В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Футбол

Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам

Обновлено в 06:19
Общество

Россиян предупредили о снеге в выходные

Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге, который выпадет на севере Европейской части России. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Обновлено 24 июля в 14:44
Политика

Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Экономика

Сладости в России могут подорожать

На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в размере десяти процентов.
Обновлено в 03:15
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

В Москву возвращается настоящая жара: уже в пятницу, 26 июля, воздух прогреется до +27 градусов, а в субботу температура будет еще выше, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 06:52
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