Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Челябинске волк напал на ребенка в паркеРИА Новости06:37
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
РИА Новости06:37
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Общество
Telegraph узнала о местонахождении Скрипалей после покушения
По данным издания, Скрипали проживают на юге Англии и находятся под присмотром узкого круга медицинского персонала.
Обновлено в 09:48
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика
Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа
Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Турции нашли мертвым российского капитана сухогруза
Обновлено в 09:45
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Кино
HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»
Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Политика
На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок
Стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает портал "Страна.ua", на котором опубликовано видео.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Обновлено в 02:12
Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
Устройство со встроенной камерой мужчина купил на AliExpress, сообщает портал City-N. Покупку Алексей Жаворонков совершил осенью 2017 года.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 09:18
Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Религия
Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством
Патриарх Кирилл по уже сложившейся традиции поздравил с Рождеством космонавтов МКС.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Футбол
Самедов может подписать контракт с «Крыльями Советов»
Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что клуб близок к подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России по футболу Александром Самедовым.
Обновлено вчера в 14:15
Авто
Компания Tesla начала строить в Шанхае завод
На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Британия установила все детали отравления Скрипалей
Власти Великобритании установили все детали покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
Обновлено вчера в 13:37
Гаджеты
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 стоимостью $349
Компания NVIDIA показала видеокарту типа GeForce RTX 2060 стоимостью $349.
Обновлено в 08:58
Кино
Фильм «Т-34» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 06:12
Политика
Путин посетит в Калининграде уникальное подземное хранилище газа
Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Калининград 8 января посетит местное подземное хранилище газа (ПХГ) и обсудит создание в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
На юге Москвы обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны
Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружена в Криворожском проезде на юге Москвы в ходе проведения земляных работ.
Обновлено в 02:28
Происшествия
На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист
Обновлено в 02:02