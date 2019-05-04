В России сконструировали боевой бронированный тракторНовые Известия 03:48

Конструкторы Челябинского тракторного завода, входящего в состав госкорпорации «Ростех», разработали минный трал для бронированных тракторов Б10М2С и Б12С. Машина будет обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Армия и оружие Американские дипломаты посетили район проведения операции ВСУ в Донбассе Делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине посетила район проведения операции объединенных сил в Донбассе.

Единоборства Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.

Футбол Кокорин стал чемпионом России из СИЗО Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.

Экономика Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.

ЖКХ Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Авто Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .

Путешествия Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Армия и оружие «Совсем осатанели»: Почему советские боевые пловцы приводили немцев в ужас Первое подразделение вооруженных водолазов-разведчиков появилось в составе советского ВМФ в августе 1941-го и получило название РОН — рота особого назначения.

Шоу-бизнес Собчак снова сбежала от Виторгана с Богомоловым Не долго умилялась интернет-общественность сообщениям бывших супругов Максима Виторгана и Ксении Собчак о решении провести совместный отдых ради ребенка.

Происшествия На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.

Общество Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.

Футбол «Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче» По данным турецких СМИ, "Зенит" уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро.

Общество В казахстанском городе отказались от проведения «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоба решили отказаться от проведения шествия в рамках акции "Бессмертный полк".

Происшествия Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Гаджеты Компания Philips придумала «умный» ремень против храпа Справиться с храпом бывает очень непросто, как правило, чтобы перестать храпеть, достаточно сменить позу, чаще всегда люди храпят во время сна на спине, и чтобы перестать храпеть, нужно повернуться на бок, однако, спящий не знает, что он храпит, если, конечно, он не спит в «умном» поясе от Philips, который называется — Philips SleepSmart Snoring Relief Band.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Политика Группа по расследованию преступлений Порошенко создана на Украине Группа по расследованию преступлений пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко создана в Незалежной.