Армия и оружие
В России сконструировали боевой бронированный тракторНовые Известия 03:48
Конструкторы Челябинского тракторного завода, входящего в состав госкорпорации «Ростех», разработали минный трал для бронированных тракторов Б10М2С и Б12С. Машина будет обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Американские дипломаты посетили район проведения операции ВСУ в Донбассе
Делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине посетила район проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Обновлено в 08:24
Единоборства
Серроне победил Яквинту и бросил вызов Макгрегору
В канадской Оттаве прошел вечер смешанных единоборств UFC Fight Night 151, в главном поединке которого Дональд Серроне в доминирующем стиле победил экс-претендента на титул Эла Яквинту и бросил вызов Конору Макгрегору.
Обновлено в 08:11
Футбол
Кокорин стал чемпионом России из СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Политика
Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса
Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Авто
Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю
Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
«Совсем осатанели»: Почему советские боевые пловцы приводили немцев в ужас
Первое подразделение вооруженных водолазов-разведчиков появилось в составе советского ВМФ в августе 1941-го и получило название РОН — рота особого назначения.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Собчак снова сбежала от Виторгана с Богомоловым
Не долго умилялась интернет-общественность сообщениям бывших супругов Максима Виторгана и Ксении Собчак о решении провести совместный отдых ради ребенка.
Обновлено в 06:48
Происшествия
На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО
В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
Обновлено в 07:49
Общество
Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога
Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»
По данным турецких СМИ, "Зенит" уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро.
Обновлено в 08:17
Общество
В казахстанском городе отказались от проведения «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоба решили отказаться от проведения шествия в рамках акции "Бессмертный полк".
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено вчера в 16:20
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Компания Philips придумала «умный» ремень против храпа
Справиться с храпом бывает очень непросто, как правило, чтобы перестать храпеть, достаточно сменить позу, чаще всегда люди храпят во время сна на спине, и чтобы перестать храпеть, нужно повернуться на бок, однако, спящий не знает, что он храпит, если, конечно, он не спит в «умном» поясе от Philips, который называется — Philips SleepSmart Snoring Relief Band.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Политика
Группа по расследованию преступлений Порошенко создана на Украине
Группа по расследованию преступлений пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко создана в Незалежной.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Хетафе» обыграл «Жирону» и закрепился в зоне Лиги чемпионов
«Хетафе» на своем поле переиграл «Жирону» в матче 36-го тура испанской примеры.
Обновлено в 07:54