Армия и оружие
В Челябинске соберут первый в мире противоминный тракторЧелябинск Сегодня 02:41
На одном из предприятий Челябинского тракторного завода, которое входит в Ростех, специалисты разработали трактор-сапёр. Минный трал устанавливается на бронированные тракторы Б10М2С и Б12С. Тем самым новая машина может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Футбол
В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
В НАТО призвали готовиться к войне с Россией
Американский генерал и командующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти (Curtis Scaparrotti) заявил, что Европа должна быть готова к войне с Россией.
Обновлено в 04:37
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Религия
7 мая православные христиане отметят Радоницу
В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В Китае в результате пожара в жилом доме погибли пять человек
В результате пожара в жилом доме в китайской провинции Гуандун погибли пять человек, еще 27 пострадали.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Похудевшая после болезни Лариса Долина впервые появилась на публике
Случилось как раз наоборот - погоревав несколько месяцев и пропав из виду, она впервые появилась на публике - заметно похудевшая и помолодевшая.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Верховный суд опубликовал статистику по взяткам
Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию
Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения играли на территории участка, где проживала девочка, в том числе около компостной ямы, рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:49
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 23:14
Религия
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Обновлено в 03:16
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Культура
На аукцион выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона, который получил название «Чудеса галактики».
Обновлено вчера в 08:39
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением
Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Космос
Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере
Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Недвижимость
В Гамбурге тысячи человек протестуют против повышения жилищной аренды
В немецком Гамбурге проходят масштабные акции протеста против повышения арендной платы за жилье.
Обновлено в 04:27
Хоккей
«Автомобилист» совершил обмен с «Югрой»
Екатеринбургский «Автомобилист» совершил обмен с ханты-мансийской «Югрой», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
Футбол
«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»
Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00