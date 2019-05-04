В Челябинске соберут первый в мире противоминный тракторЧелябинск Сегодня 02:41

На одном из предприятий Челябинского тракторного завода, которое входит в Ростех, специалисты разработали трактор-сапёр. Минный трал устанавливается на бронированные тракторы Б10М2С и Б12С. Тем самым новая машина может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.

В Челябинске соберут первый в мире противоминный трактор

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