Армия и оружие

В Челябинске соберут первый в мире противоминный тракторЧелябинск Сегодня 02:41

На одном из предприятий Челябинского тракторного завода, которое входит в Ростех, специалисты разработали трактор-сапёр. Минный трал устанавливается на бронированные тракторы Б10М2С и Б12С. Тем самым новая машина может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины.
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В Челябинске соберут первый в мире противоминный трактор

Челябинск Сегодня02:41

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Российская газетавчера в 08:22

Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер

Политика Сегоднявчера в 02:42

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Говорит Москвавчера в 09:30

Наш советский мирный трактор. Челябинск решил производить тракторы-саперы

Красная веснавчера в 04:35

В Челябинске изготовят первый трактор-сапер

Вечерний Челябинсквчера в 09:49

Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года

ТАССвчера в 01:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком мини

Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору Газа

Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 08:29
Футбол

Боярский: «Спартак» будет там, где ему прикажет быть «Зенит»

Народный артист РСФСР и известный болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением относительно противостояния сине-бело-голубых с московским "Спартаком".
Обновлено в 09:17
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Авто

На продажу выставили редкий трактор Porsche Junior

На сайте одной из торговых площадок появилось объявление о продаже «породистого» трактора от немецкого автобренда Porsche.
Обновлено в 07:18
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности

На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Ростове-на-Дону пьяная женщина забыла ребенка в такси

Полицейские установили женщину, которая забыла своего двухлетнего ребенка в такси в Ростове-на-Дону, сообщает в воскресенье ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 09:18
Политика

Помпео оценил возможность встречи Трампа и Путина

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Политика

В Германии назвали Россию сверхдержавой

По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Политика

Неизвестные осквернили храм УПЦ

Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Ракетные испытания в КНДР координировал Ким Чен Ын

Запуск ракет из КНДР 4 мая координировал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:45
Общество

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

Свердловские синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы

На Красной площади в столице стартовала вторая ночная репетиция парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает в субботу корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

Дания отправила истребители на перехват двух военных самолетов России

Дания отправила истребители F-16 для перехвата двух российских самолетов, вошедших в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 05:33
Политика

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан

В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
Обновлено в 09:30
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Обновлено в 07:25
Политика

СМИ США: Россия собирается завоевать Арктику с помощью белух‐шпионов

Обновлено в 02:32
Футбол

В «Зените» рассказали, что будет с чемпионской медалью Кокорина

Президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассказал о судьбе чемпионской медали спортсмена Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.
Обновлено в 06:01
Религия

Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию

Обновлено в 03:16
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
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