В Челябинске соберут первый боевой тракторРоссийская газета вчера в 08:22

В 2019 году Челябинский тракторный завод планирует собрать первый "минный трактор". Для этого на бронированную сельхозмашину БМ102С установят специально разработанный для нее минный трал, предназначенный для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин.

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Общество Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе Пресс-служба Роструда напомнила россиянам о том, какие дни на следующей неделе определены как рабочие, а какие выходные, в связи с празднованием Дня Победы.

Религия 7 мая православные отметят Радоницу В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Происшествия В Киевской области убит замначальника отделения полиции Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.

Происшествия Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

Политика Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

Наука Археологи обнаружили останки первых жителей Тибета В челюсти Homo altaiensis ученые обнаружили ген EPAS1, который позволяет человеку лучше переносить кислородное голодание в высокогорье, снижая количество гемоглобина.

Политика Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.

Футбол Семак рассказал об эмоциях от победы «Зенита» Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. О своих эмоциях от победы рассказал главный тренер клуба Сергей Семак.

Культура В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.

Происшествия Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.

Происшествия СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».

Экономика Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.

Армия и оружие КНДР обнародовала фотографии учений с запуском новых ракет Ведущие северокорейские СМИ в воскресенье, 5 мая, обнародовали фотографии с места учений с применением новых дальнобойных ракетных орудий и тактического управляемого оружия, по которым можно определить тип использованных оперативно-тактических ракетных комплексов.