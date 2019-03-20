Политика

В Правительстве Челябинской области представили нового главу регионаСтальная искра 09:47

Алексей Текслер принял полномочия врио губернатора Представление Алексея Текслера в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области состоялось сегодня в 14.00 в здании областного правительства.
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«Молодой и перспективный»: как прошло знакомство элит с новым руководителем Челябинской области

74.ru10:25

Первым делом приедет в Магнитогорск. Алексей Текслер поделился ближайшими планами

Верстов.Инфо07:46

Новый врио челябинского губернатора прилетел в регион, сообщил источник

РИА Новости00:24

Полпред в УрФО представил врио челябинского губернатора депутатам и правительству региона

ТАСС05:15

Полпред президента РФ Николай Цуканов подарил книгу Алексею Текслеру

Первый областной07:13

Представляя нового челябинского губернатора, полпред Цуканов показал характер. И умение считать деньги

URA.Ru10:23

Полпред президента в Уральском федеральном округе завтра представит врио губернатора Челябинской области Текслера

Эхо Москвывчера в 14:04
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Авто

Кроссовер Jaguar F-Pace представили в двух спецверсиях

Обновлено в 04:32
Политика

Мэй попросила ЕС перенести Brexit на 30 июня

Премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 08:22
Экономика

Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Футбол

Каррера провёл переговоры с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе

На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.
Обновлено в 06:33
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Футбол

Икер Касильяс продлил контракт с «Порту»

Испанский вратарь Икер Касильяс подписал новое соглашение с португальским ФК "Порту", сообщает пресс-служба футбольного клуба в среду.
Обновлено в 07:15
Политика

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

Обновлено в 07:39
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Общество

Детям учителей предложили поступать в первый класс без очереди

«Законопроектом предлагается предоставить детям педагогических работников первоочередное право быть принятыми на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых работают их родители», — говорится в пояснительной записке к инициативе, опубликованной в электронной базе Госдумы.
Обновлено в 09:09
Гаджеты

Apple представила новые AirPods с беспроводной зарядкой

Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:28
Политика

Президент Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

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Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
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Опубликован трейлер нового сезона «Очень странных дел»

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Борис Александрович Дубровский
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Российский государственный деятель. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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Николай Николаевич Цуканов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе. Член Совета Безопасности. Секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Член Государственной пограничной комиссии России. Член Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
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