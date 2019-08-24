Общество
Сегодня в Челябинске к вечеру пойдет дождьВечерний Челябинск вчера в 22:00
Относительная влажность повысится до 82% С утра ясно, но к обеду видимость упадет до 8 км. Ветер слабый с порывами, его скорость 6-13 метров в секунду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Обновлено в 00:15
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Машкова впервые опубликовала совместное фото с отцом
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Саратовом
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
Обновлено вчера в 12:52
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание строительной компании
В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания строительной компании «Мостобуд».
Обновлено в 00:19
Экономика
«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Госдуме предложили вернуть смертную казнь
Ранее News.ru писал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Шоу-бизнес
Стефания Маликова рассказала поклонникам об укусе осы на отдыхе
Стефания Маликова расстроила своих фанатов, рассказав о происшествии, которое с ней произошло на отдыхе.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Россияне назвали свои главные страхи
Для большинства граждан главным страхом оказались болезни их детей и близких. Этот вариант выбрали 58% респондентов.
Обновлено в 00:12
Футбол
«Боже, храни „Спартак“, чтоб воедино „Брагу“ прошли мы». Назаров посвятил новую песню красно-белым
В своей песне актер пожелал «Спартаку» обыграть «Брагу» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы, а затем победить «Зенит» в 8-м туре РПЛ.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление
Если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.
Обновлено 24 августа в 14:23
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Обновлено 21 августа в 20:02
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Чехословакии
Обновлено в 01:00
Здоровье
Диетолог считает, что данные Минздрава об ожирении занижены в пять раз
Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав.
Обновлено вчера в 14:29
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири вновь увеличилась
Отмечается, что если 24 августа было зафиксировано 122 лесных пожара общей площадью 42,4 тысячи гектаров, то 25 августа количество пожаров сократилось до 109, но они охватили площадь в 50,12 га.
Обновлено 24 августа в 22:19
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено 24 августа в 02:16