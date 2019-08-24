Общество

В Челябинске похолодает до плюс 18 градусовГуберния (г. Челябинск) вчера в 12:49

Днем столбики термометров поднимутся от плюс 16 до плюс 18 градусов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Проводили лето: в Челябинске значительно похолодает уже с понедельника

КП - Челябинсквчера в 23:03

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

Аргументы недели24 августа в 14:27

В Челябинскую область приходит осенняя погода

Первый областнойвчера в 09:10

Новая неделя в Челябинской области начнётся с дождей и похолодания

Pchela.Newsвчера в 07:06

В понедельник в Челябинске похолодает до +16 градусов

Челябинск Сегоднявчера в 01:30

В Челябинске похолодает до плюс 18 градусов

Губерния (г. Челябинск)вчера в 12:49

На Южном Урале похолодает до +2 градусов

Миасский рабочий24 августа в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика

Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму

Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на сентябрьских выборах в столичный парламент.
Обновлено 23 августа в 04:16
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Культура

Перенесший инфаркт Петр Мамонов попросил диски с проповедями

Обновлено вчера в 04:39
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
Общество

Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов

Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

Обновлено вчера в 11:57
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:15
Политика

Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными

Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

В записи назвавшей быдлом россиян чиновницы найдены признаки монтажа

Обновлено вчера в 06:54
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»

Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Экономика

Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Общество

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»

Обновлено в 01:22
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено 24 августа в 11:20
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено вчера в 09:16
Футбол

ЦСКА — Ахмат 3:0

В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Ахмат».
Обновлено вчера в 11:24
Политика

Индия предложила заменить турбины «Силовых машин» для АЭС на японские

Обновлено в 00:20
Общество

В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак

В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Кино

Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»

Обновлено в 02:25
Общество

«Ведомости»: S7 Group объединит авиакомпании «Сибирь» и «Глобус»

Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено 24 августа в 18:44
Политика

Норвегия намерена провести проверку Севморпути

Обновлено в 02:31
Общество

Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве

Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму

Обновлено в 01:48
Происшествия

Сотрудник полиции сбежал со службы с оружием в Якутске

В Якутске ведется розыск сержанта транспортной полиции. Он сбежал прямо со службы с оружием.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Авто

Alpina не собирается модернизировать переднеприводные BMW

Одной из областей, которая вызывает особую обеспокоенность у Alpina, является та, что в моделях с передним приводом используются коробки передач Aisin из Японии, а не от ZF, что значит, что компании придется заключать договоры с новым поставщиком трансмиссий.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

Губернатор уволил главу лесного комплекса Приангарья

Губернатор Иркутской области уволил арестованного министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, попросившего об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное