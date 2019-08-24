Общество
В Челябинске похолодает до плюс 18 градусовГуберния (г. Челябинск) вчера в 12:49
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму
Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на сентябрьских выборах в столичный парламент.
Обновлено 23 августа в 04:16
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Культура
Перенесший инфаркт Петр Мамонов попросил диски с проповедями
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено вчера в 11:57
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
В записи назвавшей быдлом россиян чиновницы найдены признаки монтажа
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
В матче 7-го тура РПЛ ЦСКА принимал на своем поле «Ахмат».
Обновлено вчера в 11:24
Общество
В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак
В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено 24 августа в 18:44
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 02:31
Общество
Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве
Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Обновлено в 01:48
Происшествия
Сотрудник полиции сбежал со службы с оружием в Якутске
В Якутске ведется розыск сержанта транспортной полиции. Он сбежал прямо со службы с оружием.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Авто
Alpina не собирается модернизировать переднеприводные BMW
Одной из областей, которая вызывает особую обеспокоенность у Alpina, является та, что в моделях с передним приводом используются коробки передач Aisin из Японии, а не от ZF, что значит, что компании придется заключать договоры с новым поставщиком трансмиссий.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Губернатор уволил главу лесного комплекса Приангарья
Губернатор Иркутской области уволил арестованного министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, попросившего об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 02:03