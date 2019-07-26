Происшествия

При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеходРИА Новости 05:12

Пешеход, переходивший дорогу, погиб под колесами автокрана, который затем столкнулся с автобусами в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинска произошло ДТП, в котором один человек погиб.
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Автокран въехал в три маршрутки в Челябинске. Есть погибший

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Увеличилась цифра пострадавших в аварии с автокраном в Челябинске

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«Мне надо было повернуть на „Меридиан“»: водитель автокрана рассказал, как устроил ДТП с маршрутками

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В Челябинске в страшной аварии пострадало семь человек, один погиб

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Маршрутки спасли от автокрана стоящих на остановке челябинцев

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ДТП с автобусами в Челябинске могло произойти из-за отказа тормозов у автокрана

ТАСС03:30

При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход

РИА Новости05:12
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
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Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
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Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
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Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

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Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
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Политика

Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима

Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Общество

Детские пособия начнут выплачивать до трех лет

По словам главы Минтруда, на выплаты потребуется около 80 млрд рублей в год, и проект бюджета рассчитывается с учетом новых корректив.
Обновлено вчера в 02:45
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
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Экипаж задержанного СБУ российского танкера покинул Украину

Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие

Иран произвел запуск баллистической ракеты

Обновлено вчера в 19:54
Экономика

В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Футбол

«Эвертон» представил дизайн нового стадиона

"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере".
Обновлено в 02:15
Политика

Россия передумала лишать Украину газа

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачевой

На новом фото шоумен и Примадонна лежат в большом гамаке в окружении подушек, при этом певица приобнимает супруга.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Политика

Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
Обновлено в 05:38
Общество

Жара в Европе побила все рекорды

Обновлено вчера в 21:00
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Во Франции обвинили российский спутник в шпионаже

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 25 июля заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог шпионить за аппаратами других государств и способствовать сбоям в их работе.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Происшествия

Подросток проломил голову приезжему в Москве

Между 16-летним подростком и 38-летним приезжим возник конфликт, в результате которого парень ударил мужчину по голове, а затем скрылся.
Обновлено в 02:29
Технологии

В РФ могут ввести обязательную установку отечественного ПО на гаджеты

Законопроект, который предусматривает установку отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 21:19
Политика

МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ

Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье

В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Кино

Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon

Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.
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На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры

На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
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