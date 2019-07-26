Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погибРИА Новости 01:48
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
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В Челябинске возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с автокраном
Южноуральская панорама06:44
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