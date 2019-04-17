Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятииREGNUM 03:12
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся. Уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») было возбуждено Следственным комитетом.
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Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Политика
Франция рассматривает предложение Путина о помощи для Нотр-Дама
Франция с большим интересом изучает предложение президента РФ Владимира Путина о помощи по реставрации собора Парижской богоматери, заявил руководитель группы по сотрудничеству Сената Франции с Советом Федерации, член комитета Сената Франции по финансам Жерар Лонге.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Футбол
«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
Обновлено в 07:31
Общество
Законопроект о реновации по всей России внесен в Госдуму
С инициативой выступило Законодательное собрание Санкт-Петербурга Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России, сообщает bfm.ru.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot
Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Игры
В бесплатной Assassin’s Creed Unity каждый может посетить Нотр-Дам
Неизвестно, понадобится ли правительству Франции модель собора Нотр-Дам из Assassin's Creed Unity, но Ubisoft в любом случае поможет с восстановлением собора: она пожертвует на реставрацию 500 тыс. евро.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей
«Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:30
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Начались испытания новой снайперской винтовки «Уголек»
Центральный НИИ точного машиностроения начал сравнительные испытания снайперской винтовки "Уголек".
Обновлено в 07:46
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки посадки картошки
Многие россияне в майские праздники уже начинают работать на огороде, напомнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:28
Политика
Путин отметил конкуренцию среди госслужащих
Президент России Владимир Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Из-за попадания молнии в Акрополь в Афинах пострадали четыре человека, передает newsit.gr.
Обновлено в 11:40
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:46
Гаджеты
Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы
Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Кресла Аэрофлота признали самыми комфортабельными в Европе
Крупнейший российский перевозчик Аэрофлот был признан лучшим в Европе по уровню комфорта кресел.
Обновлено в 12:15
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Политика
Лондон намерен сохранить санкционный режим против России после Brexit
Великобритания намерена сохранить санкционный режим против РФ после Brexit и даже ужесточить наказание за нарушение антироссийских торговых санкций.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13