В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятииREGNUM 03:12

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся. Уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») было возбуждено Следственным комитетом.

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

Общество Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.

Общество Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Происшествия Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

Здоровье В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200 Центральный банк с 17 апреля отозвал лицензию у "Тройка-Д банка". Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора.

Армия и оружие СБУ сообщила о задержании семи сотрудников российских спецслужб, причастных к диверсиям Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб, причастных к диверсиям на территории страны.

Финансы Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Политика США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Происшествия В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Технологии Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.

Политика Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019 Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.

Происшествия Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.

Политика Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях Адвокаты российского миллиардера Олега Дерипаски создадут фонд для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США.

Футбол Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет» Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.

Политика В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына Новых деталей по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя 16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.

Шоу-бизнес Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся» Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.

Общество В России запретили рекламу новых наркотиков Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.

Авто В Шанхае представлен концепт кроссовера Honda X-NV Японский бренд Honda привез на автосалон в Шанхай новую концептуальную модель Honda X-NV.

Авто Названы любимые автомобили молодых россиян Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.

Энергетика «Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.

Общество Собянин анонсировал масштабные объемы благоустройства в этом году По словам мэра, планируется выполнить работ не меньше, чем в 2018 году Москва.