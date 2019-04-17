Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятииREGNUM 03:12

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся. Уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») было возбуждено Следственным комитетом.
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СКБ «Турбина», где идут обыски, закупало комплектующие по завышенной цене

ТАСС05:10

ФСБ обыскивает оборонное предприятие Челябинска

Челябинск Сегодня02:15

ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске

РИА Новости02:46

Причину обысков на СКБ «Турбина» объяснили представители главенствующего предприятия

Первый областной04:09

Вопрос на 300 миллионов: из-за чего ФСБ обыскивает оборонное предприятие в Челябинске

74.ru02:03

Обыски на оборонном предприятии в Челябинске связаны с делом о хищении 300 млн рублей

Znak.com02:01

Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске

Интерфакс02:55
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Общество

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Общество

Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными

Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Здоровье

В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма

Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200

Центральный банк с 17 апреля отозвал лицензию у "Тройка-Д банка". Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 01:41
Футбол

Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда

Обновлено в 05:19
Кино

Сталина заменили на Гитлера в российской версии «Хеллбоя»

Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

СБУ сообщила о задержании семи сотрудников российских спецслужб, причастных к диверсиям

Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб, причастных к диверсиям на территории страны.
Обновлено в 05:20
Финансы

Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта

Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Политика

США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot

Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро

Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»

Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Технологии

Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик

В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.
Обновлено в 04:46
Политика

Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019

Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Политика

Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях

Адвокаты российского миллиардера Олега Дерипаски создадут фонд для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США.
Обновлено в 04:14
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Новых деталей по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя

16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

В России запретили рекламу новых наркотиков

Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Авто

В Шанхае представлен концепт кроссовера Honda X-NV

Японский бренд Honda привез на автосалон в Шанхай новую концептуальную модель Honda X-NV.
Обновлено вчера в 10:32
Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Космос

Российские астрономы обнаружили маневрирующий спутник нового поколения

Обновлено в 04:42
Энергетика

«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной

Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.
Обновлено в 05:04
Общество

Собянин анонсировал масштабные объемы благоустройства в этом году

По словам мэра, планируется выполнить работ не меньше, чем в 2018 году Москва.
Обновлено в 04:41
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
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