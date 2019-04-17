Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятииREGNUM 03:12
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся. Уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») было возбуждено Следственным комитетом.
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Причину обысков на СКБ «Турбина» объяснили представители главенствующего предприятия
Первый областной04:09
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Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Общество
Госдума уравняла бумажные полисы ОСАГО с электронными
Страховщикам будет запрещено выставлять регрессные требования к сбитым пешеходам, извещение о ДТП можно будет оформлять через портал государственных услуг, а бумажные полисы уравниваются с электронными.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Здоровье
В Депздраве назвали безопасное количество кофе для организма
Стародубова рассказала, что в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграмм кофеина, в растворимом кофе – до 75 миллиграмм, а классическом капучино – 40–80 миллиграмм.
Обновлено в 00:59
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200
Центральный банк с 17 апреля отозвал лицензию у "Тройка-Д банка". Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 01:41
Футбол
Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда
Обновлено в 05:19
Кино
Сталина заменили на Гитлера в российской версии «Хеллбоя»
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
СБУ сообщила о задержании семи сотрудников российских спецслужб, причастных к диверсиям
Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб, причастных к диверсиям на территории страны.
Обновлено в 05:20
Финансы
Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта
Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.
Обновлено в 03:34
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot
Анкара получила от Вашингтона новое предложение по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»
Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
Технологии
Видео дня: вереница роботов Boston Dynamics SpotMini тянет грузовик
В новом видео показано, что упряжка из десяти SpotMini способна сдвинуть с места и затем тянуть за собой грузовик.
Обновлено в 04:46
Политика
Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019
Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Политика
Дерипаска объявил награду за расследование о санкциях
Адвокаты российского миллиардера Олега Дерипаски создадут фонд для выплаты журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США.
Обновлено в 04:14
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Новых деталей по поводу возможной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя
16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
В России запретили рекламу новых наркотиков
Закон о запрете рекламы психоактивных веществ и распространения в СМИ и Интернете информации о методах их разработки, изготовления и использования приняли депутаты Госдумы.
Обновлено в 04:06
Авто
В Шанхае представлен концепт кроссовера Honda X-NV
Японский бренд Honda привез на автосалон в Шанхай новую концептуальную модель Honda X-NV.
Обновлено вчера в 10:32
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Энергетика
«Нафтогаз Украины» призвал снизить цену газа для населения до рыночной
Компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству страны с просьбой отменить положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которые требуют повышения цены на газ для населения с 1 мая, или внести соответствующие изменения в него.
Обновлено в 05:04
Общество
Собянин анонсировал масштабные объемы благоустройства в этом году
По словам мэра, планируется выполнить работ не меньше, чем в 2018 году Москва.
Обновлено в 04:41
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58