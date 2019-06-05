Футбол
В «Челси» нашли шесть кандидатов на замену СарриГазета.Ru 11:11
В минувшем сезоне "Челси" заняли третью строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, завоевав таким образом путевку в Лигу чемпионов. В сезоне-2018/19 синие выиграли Лигу Европы. Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду видит Сарри на посту тренера "Ювентуса".
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