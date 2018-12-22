Футбол

В «Челси» может появиться спортивный психолог
Sport24.ru
05:46

Челси — Лестер
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 22 декабря
Стадион «Стэмфорд Бридж»
31′
Онийнье Ндиди
51′
Джейми Варди
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
61′
Виллиан
Оливье Жиру
61′
Жоржиньо
Сеск Фабрегас
75′
81′
Нампалис Менди
82′
Джеймс Мэддисон
Демарай Грэй
84′
Джейми Варди
Келечи Ихеаначо
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру. В субботу «Челси» проиграл второй раз за последние четыре игры АПЛ, уступив «Лестеру» дома.
Sport24.ru05:46

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Тренер Сарри готов пригласить для футболистов «Челси» психолога

Вести.Ru06:59

Сарри может пригласить в «Челси» психолога

Советский спорт04:15

Сарри намерен пригласить в «Челси» психолога

Матч ТВ04:14

Сарри намерен пригласить в «Челси» психолога

Sportbox.RU04:14

В «Челси» может появиться спортивный психолог

Sport24.ru05:46

Сарри может пригласить в «Челси» психолога

Чемпионат02:30

Сарри хочет пригласить в «Челси» психолога

Бомбардир.ру03:00
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