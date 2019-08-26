Опорный полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщают чешские СМИ. По информации iDNES.cz, красно-белые предложили за 21-летнего футболиста 300 миллионов чешских крон (порядка 11,5 млн евро).

В Чехии сообщили о переходе в «Спартак» полузащитника «Славии» Крала

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