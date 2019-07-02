Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпанийГазета.Ru 04:16
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
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Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу.
— Сергей Скуратов, российский архитекторКоммерсантъ 02:36
с чего всё началось
Утром 2 июля «Аэрофлот» остановил полеты в Прагу: как сообщила компания, «чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», несмотря на то что «у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов».Коммерсантъ05:03
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