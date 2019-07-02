с чего всё началось

Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу.

2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов. Компания «Уральские авиалинии» приостановила полёты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского, а «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары.

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