Политика

В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинскимРИА Новости 21:12

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.
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От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель

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