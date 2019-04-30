В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинскимРИА Новости 21:12

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.

В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским

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