Политика
В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинскимРИА Новости 21:12
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.
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Политика
Николас Мадуро выступил с обращением к нации
В телевизионном обращении к нации президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не сдастся империалистам.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на территории университета в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Влад Топалов избавился от ОКР благодаря неряшливости Регины Тодоренко
Певец признался, что страдает от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
Обновлено в 16:03
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,6-64,68 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,67 руб. - это на 21,5 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Обновлено в 03:26
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено в 23:21
Гаджеты
Компания Xiaomi улучшит экраны смартфонов Mi 8 и Mi Mix 3
Смартфоны китайской компании Xiaomi моделей Mi 8 и Mi Mix 3 получат технологию управления яркостью экрана DC Dimming.
Обновлено в 10:35
Авто
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено в 02:48
Происшествия
Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании
Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Здоровье
ФАС выявила попытки склонения пациентов к платной помощи при оказании медуслуг
Результаты проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России свидетельствуют о попытках подтолкнуть пациентов к получению бесплатной медицинской помощи за деньги.
Обновлено в 17:10
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Наука
Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях
Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Интернет
Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook
Обновлено в 16:06
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Кино
Супруги Обама представили первоначальный список проектов для Netflix
Продюсерская компания Higher Ground Productions, владельцами которой являются экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с компанией Netflix.
Обновлено в 21:48
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Транспорт
Парковка на улицах Москвы на четыре дня стала бесплатной
С 1 по 4 мая парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, 5 мая парковки будут работать по режиму обычного воскресного дня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Московского паркинга".
Обновлено в 17:29
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
В АКИТ идеи объяснили тем, что сейчас отечественные и зарубежные интернет-ритейлеры находятся в неравных условиях.
Обновлено в 07:51
Политика
Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу
Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Роберт Дауни-младший, сыгравший роль Железного человека в серии фильмов «Мстители», заключил уникальное соглашение с Marvel Studios.
Обновлено в 21:17
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 19:18
Происшествия
США изучают информацию о том, что один из нападавших в Шри-Ланке проходил обучение в Сирии
Администрация США изучает информацию о том, что один из участвовавших в серии атак в Шри-Ланке террористов проходил обучение в рядах группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.
Обновлено в 18:37