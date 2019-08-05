Экономика
В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбаргоREGNUM 01:59
Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.РИА Новостивчера в 20:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Чешский молочник потерял из-за российского эмбарго 6,5 млн долларов
Национальное Аграрное Агентство00:43
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Иран планирует выйти из ядерной сделки
Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 05:49
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.
Обновлено в 05:27
Технологии
Во время протестов в Москве частично отключили мобильный интернет
СМИ сообщают, что в Москве в некоторых районах перестал быть доступен мобильный интернет.
Обновлено 03 августа в 11:38
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:01
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»
В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение «Почты России», сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Мама певицы Валерии перенесла операцию в швейцарской клинике
С середины июля 81-летняя мать певицы Валерии находится в швейцарской клинике, а на прошлой неделе перенесла сложную операцию по замене обоих коленных суставов.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
На Кубани эвакуированы два детских лагеря
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Видео эпичной схватки щенка и кота за лежак рассмешило Сеть
В Сети набирает популярность забавное видео настойчивых попыток щенка отнять лежак у сохраняющего хладнокровие кота.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В РФ призвали США отказаться от размещения новых наземных ракет
В связи с выходом США из ДРСМД и прекращения действия договора в Кремле призвали Белый дом отказаться от размещения вновь создаваемых ими наземных ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в пятницу МИД РФ.
Обновлено в 04:02
Общество
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
Крупный пожар на фанерном комбинате в Вологодской области удалось локализовать на площади 3,25 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:12
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Кино
Принца Чарльза пригласили сниматься в фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз может сыграть эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено вчера в 10:27
Экономика
В открытом доступе оказались данные 70 тыс. клиентов Бинбанка
В интернет утекли данные 70 тыс. клиентов Бинбанка.
Обновлено в 05:00
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Авто
Автомобили LADA подорожали на фоне конкурентов меньше всего
Эксперты агентства Russian Automotive Market Research сравнили рекомендованные розничные цены на некоторые новые легковые автомобили в России в июне 2019 года с тем же месяцем 2018-го.
Обновлено 03 августа в 22:08
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Политика
В ДНР открыта онлайн регистрация на получение российских паспортов
Государственное предприятие "Почта Донбасса" запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители Донецкой народной республики (ДНР) смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов.
Обновлено в 05:36
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52