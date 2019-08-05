Экономика
В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбаргоREGNUM 01:59
Как заявил председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы, из-за введённых пять лет назад ограничений предприятие потеряло миллионы долларов. Он уточнил, что Madeta ежегодно вывозила на российский рынок около 1,5 тысячи тонн молочных изделий — это пятая часть продукции компании.
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Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.РИА Новостивчера в 20:38
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Чешский молочник потерял из-за российского эмбарго 6,5 млн долларов
Национальное Аграрное Агентство00:43
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