Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.

с чего всё началось

Как заявил председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы, из-за введённых пять лет назад ограничений предприятие потеряло миллионы долларов. Он уточнил, что Madeta ежегодно вывозила на российский рынок около 1,5 тысячи тонн молочных изделий — это пятая часть продукции компании.

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