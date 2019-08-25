Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поездИзвестия 15:23
Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа. Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах.
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В соцсетях рассказали, что поезд Петербург – Махачкала в Чечне закидали камнями
Петербургский дневник13:59
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Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник утром снизился на 2,5 процента по сравнению с показателями пятницы.
Обновлено в 21:42
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Общество
Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании
В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
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Киберспорт
IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019
Разработчик Dota 2 Абдул «IceFrog» Измаил поздравил OG с победой на The International 2019, ретвитнув свой прошлогодний пост в твиттере.
Обновлено в 09:29
Культура
На Зальцбургском фестивале поставили «Орфея в аду» Оффенбаха
На Зальцбургском фестивале поставили «Орфея в аду» Оффенбаха Зальцбургский фестиваль впервые в своей истории обратился к знаменитой оперетте Жака Оффенбаха «Орфей в аду».
Обновлено в 18:32
Политика
Шахтеры обвинили украинские власти в плохом отношении к горнякам
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец выразил мнение, что последние пять лет украинские власти плохо относилась к шахтерам к добывающей отрасли.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Экс-бойфренд Виктории Бони женился во второй раз
Напомним, что имя Андюрана стало широко известно после его романа с Викторией Боней.
Обновлено в 08:00
Политика
Жириновский предложил условия для возвращения России в G8
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об условиях, какие Россия может потребовать для своего возвращения в G8.
Обновлено в 20:50
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Помпео и Нетаньяху обсудили удары Израиля по иранским объектам в Сирии
Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили удары израильских ВВС по территории Сирии.
Обновлено в 16:16
Политика
Президент Боливии пригласил лидеров G7 помочь с тушением пожаров
Боливия приветствует позицию лидеров стран «большой семерки», высказавшихся о готовности помочь в борьбе с пожарами на Амазонке, и ждет руководителей G7 для оказания непосредственной помощи, заявил 25 августа на странице в Twitter президент страны Эво Моралес.
Обновлено в 20:03
Футбол
Магнуссон: «Марио Фернандес становится машиной по забиванию голов»
Вся команда сегодня играла здорово, а Марио становится машиной по забиванию голов.
Обновлено в 16:07
Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг
Непрофильные расходы Для реализации задуманного "Почта России" просит из бюджета почти 85 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео
Жители подмосковного поселка Жуковский наблюдают эффектные полеты российских истребителей.
Обновлено в 06:31
Политика
Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Обновлено в 21:11
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51