Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поездИзвестия 15:23

Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа. Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах.
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В Чечне раскрыли детали «обстрела» пассажирского поезда камнями

URA.Ru17:44

В Чечне неизвестные разбили камнями окна в поезде Санкт-Петербург - Махачкала

Интерфакс13:56

В Чечне отрицают инцидент с забрасыванием камнями поезда Петербург - Махачкала

ТАСС16:08

В соцсетях рассказали, что поезд Петербург – Махачкала в Чечне закидали камнями

Петербургский дневник13:59

Поезд Петербург-Махачкала закидали камнями на въезде в Чечню. Разбито три окна в плацкартах, один пассажир пострадал

Фонтанка.Ру13:57

В Чечне опровергли сообщения о брошенных камнях в поезд Петербург — Махачкала

Невские Новости16:51

Стали известны подробности инцидента с закиданным камнями поездом Петербург – Махачкала

78.ru13:49
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Политика

В Абхазии прошли выборы президента

Обновлено в 14:01
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Политика

Того отозвало признание независимости Косова

27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Футбол

Магнуссон: «Марио Фернандес становится машиной по забиванию голов»

Вся команда сегодня играла здорово, а Марио становится машиной по забиванию голов.
Обновлено в 16:07
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Культура

Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 04:50
Технологии

«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

Обновлено в 18:43
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря Хомского

Вслед за шокирующим видео с места гибели 42-летнего российского режиссера, актера и сценариста Игоря Хомского в Сети появилась еще более чудовищная запись инцидента.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Технологии

Как продать свою идею руководству

Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.
Обновлено в 17:49
Политика

Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено 23 августа в 17:29
Кино

Вышел первый трейлер продолжения «Во все тяжкие»

На YouTube-канале сервиса Netflix обнародованы первый тизер-трейлер и дата релиза художественного фильма El Camino: A Breaking Bad Movie (на Chevrolet El Camino Джесси уезжает в финале шоу), прямого продолжения великой криминальный драмы "Во все тяжкие".
Обновлено в 09:51
Космос

США запустили в космос новую ракету со спутником

Новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы назвали в США ракету-носитель Delta IV со спутником GPS III, созданным компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США.
Обновлено 22 августа в 10:55
Экономика

Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ

Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.
Обновлено в 15:03
Политика

В США российский пулемет признали лучшим в мире

В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Политика

В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Экономика

SmartCredit: за займами до зарплаты обращаются 75% клиентов МФО

По данным компании, доля клиентов, которые обращаются за короткими займами, составляет 75%.По статистике компании, запрашиваемые суммы зависят от каждого конкретного региона и варьируются от 7,6% почти до 33% от уровня заработной платы.
Обновлено в 14:58
Авто

Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta

Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Политика

Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Общество

В небе над Петербургом снова заметили гало

Гало снова посетило Петербург, однако, судя по прогнозам синоптиков, никакие перемены погоды в ближайшее время не ожидаются.
Обновлено в 13:41
Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено 23 августа в 12:57
Спорт

Малиновский завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на ЧМ

Обновлено в 04:53
Наука

На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев

Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.
Обновлено 22 августа в 11:00
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel

В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Футбол

Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:52
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