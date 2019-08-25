Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа. Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах.

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

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