Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поездИзвестия 15:23
Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа. Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах.
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В соцсетях рассказали, что поезд Петербург – Махачкала в Чечне закидали камнями
Петербургский дневник13:59
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В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
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В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
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СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
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Обновлено в 08:30
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Обновлено в 20:11
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
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На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
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Армия и оружие
Павших в боях за Молдавию красноармейцев перезахоронили в республике
Останки около 70 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашистов, перезахоронили в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе в села Каракуй, сообщает ТАСС.
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Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
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В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
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СКА досрочно выиграл турнир имени Н. Г. Пучкова, обыграв "Йокерит" со счетом 4:1. Питерская команда одержала третью победу подряд.
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Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» в сопровождении двух буксиров 23 августа вышел из Мурманска в направлении чукотского порта Певек.
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Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание.
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Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
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Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Фото виллы принца Гарри и Меган Маркл на Ибице опубликованы в Сети
В социальной сети опубликованы снимки шикарной виллы на Ибице, где день рождения герцогини Сассекской отмечали принц Гарри и Меган Маркл.
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