Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поездИзвестия 15:23

Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа. Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах.
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СМИ: В Чечне закидали камнями поезд из Санкт-Петербурга

URA.Ru11:43

В соцсетях рассказали, что поезд Петербург – Махачкала в Чечне закидали камнями

Петербургский дневник13:59

Неизвестные в Чечне закидали камнями поезд Петербург — Махачкала

Невские Новости12:49

Неизвестные забросали камнями поезд Петербург - Махачкала

ТАСС13:53

В Чечне закидали камнями поезд Петербург – Махачкала

Piter.tv12:58

Стали известны подробности инцидента с закиданным камнями поездом Петербург – Махачкала

78.ru13:49

Поезд Петербург-Махачкала закидали камнями на въезде в Чечню. Разбито три окна в плацкартах, один пассажир пострадал

Фонтанка.Ру13:57
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после смерти роженицы в Ставрополье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае.
Обновлено в 14:37
Футбол

Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Футбол

Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Политика

Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»

Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
Обновлено в 12:44
Хоккей

«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы

Хоккеисты ЦСКА обыграли "Динамо" в заключительном матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 14:30
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током

В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» на выезде переиграл «Леганес» в матче 2-го тура испанской примеры.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре

Выставочный образец металлической двери упал на ребенка в тот момент, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии

Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Общество

Аксёнов рассказал о важности «Тавриды — АРТ» для Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о значении фестиваля «Таврида — АРТ» для полуострова.
Обновлено в 09:46
Политика

В Абхазии состоялись выборы президента

Обновлено в 13:58
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»

Обновлено в 14:02
Кино

Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»

На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе впервые показал взрослого сына

Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
Обновлено в 10:27
Политика

Рябков: МИД РФ без пауз подключится к переговорам по безопасности после сигнала от США

Министерство иностранных дел РФ сможет без промедлений включиться в переговорный процесс с США по обеспечению международной безопасности в сфере контроля над ядерным вооружением, если будет получен соответствующий сигнал от американской стороны.
Обновлено в 14:47
Кино

Трамп поздравил Шона Коннери с днем рождения

Президент США Дональд Трамп поздравил известного голливудского актера Шона Коннери с днем рождения.
Обновлено в 13:18
Политика

В Кремле понадеялись на здравый смысл участников G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность восстановления отношений с Россией стран-участниц саммита G7.
Обновлено в 13:42
Культура

Олег Меньшиков попал в реанимацию

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена - Меланья Трамп.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети

Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Культура

Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года

Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
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