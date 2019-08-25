Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поездИзвестия 15:23
Неизвестные закидали камнями поезд №136, который следовал из Махачкалы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье, 25 августа. Инцидент произошел на перегоне Кади-Юрт – Хасавюрт. В результате оказались повреждены три окна в плацкартных вагонах.
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В соцсетях рассказали, что поезд Петербург – Махачкала в Чечне закидали камнями
Петербургский дневник13:59
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Музыкант показал взрослого сына Константина от Альбины Джанабаевой.
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Между стоявшими рядом Трампом и Макроном встала жена французского лидера. По другую руку президента США встала его жена - Меланья Трамп.
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Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
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