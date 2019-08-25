Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поездLenta.ru 13:31

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни. Об этом сообщается в сообществе «Дагестанцы в Питере» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, в сети появилось видео, на котором запечатлены последствия нападения.
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