Музыка

В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступленияПолит.ру 12:13

Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
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В Чечне взялись за творчество «псевдоартистов»

Газета.Ru15:13

Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления

РБК11:17

Власти Чечни запретили артистам исполнять неутвержденный репертуар даже в Интернете

Московский Комсомолец10:15

В Чечне певицам запретили «самовольные» выступления на YouTube и в соцсетях

Росбалт10:38

Минкультуры Чечни запретило артистам несогласованные выступления даже в интернете

Интерфакс10:07

Министр культуры Чечни отчитал артистов-любителей за то, что они выступают без разрешения властей

Эхо Москвы09:30

В Чечне взялись за «творчество» псевдоартистов

Телекомпания Грозныйвчера в 12:36
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Политика

Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября

Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

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Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:29
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

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Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Политика

Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле

Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Гаджеты

Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3

Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.
Обновлено в 10:32
Кино

Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров

Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».
Обновлено в 09:16
Общество

Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну

В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
Обновлено в 08:45
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии

Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Футбол

Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество

ФНС прокомментировала сообщения о сбое в реестре ЗАГСов

В ФНС России прокомментировали сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 11:03
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Здоровье

Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке

Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено в 15:25
Экономика

Накопительную часть пенсии вновь могут заморозить

Министерство финансов выступило с предложением, согласно которому накопительная часть пенсии будет заморожена до 2022 года.
Обновлено в 03:16
Экономика

Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз

Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 16:37
Экономика

Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Кино

«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Здоровье

46 трупов кабанов с АЧС обнаружили в Нижегородской области

Напомним, карантин по африканской чуме свиней введен в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах.ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней (АЧС) установлены из-за обнаружения на территории ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» трупа одного кабана и головы другого с признаками опасного заболевания.
Обновлено в 07:13
Спорт

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14
Политика

«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду

Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
ЖКХ

Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
Обновлено в 21:02
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика

Александр Лукашенко наградил Олега Кожемяко орденом Почёта

Награждение проходило во Дворце Независимости Накануне орденом Почёта отмечен долговременный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью губернатора Приморского края России Олега Кожемяко.
Обновлено в 21:06
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