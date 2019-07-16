Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступленияПолит.ру 12:13
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
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Власти Чечни запретили артистам исполнять неутвержденный репертуар даже в Интернете
Московский Комсомолец10:15
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Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Политика
ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено в 19:36
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Политика
Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.
Обновлено в 13:15
Гаджеты
Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3
Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.
Обновлено в 10:32
Кино
Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров
Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».
Обновлено в 09:16
Общество
Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну
В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
Обновлено в 08:45
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Спорт
Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее
Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено в 18:25
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Футбол
Тухель узнал о желании Неймара покинуть «ПСЖ» до Кубка Америки
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мнением о возможном уходе Неймара.
Обновлено в 18:05
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Общество
ФНС прокомментировала сообщения о сбое в реестре ЗАГСов
В ФНС России прокомментировали сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 11:03
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке
Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено в 15:25
Экономика
Накопительную часть пенсии вновь могут заморозить
Министерство финансов выступило с предложением, согласно которому накопительная часть пенсии будет заморожена до 2022 года.
Обновлено в 03:16
Экономика
Темпы обогащения российских миллионеров выросли в пять раз
Темпы обогащения частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемировых показателей (2%), сообщается в отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 16:37
Экономика
Гражданские долги: кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 17:01
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Кино
«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено в 15:25
Здоровье
46 трупов кабанов с АЧС обнаружили в Нижегородской области
Напомним, карантин по африканской чуме свиней введен в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах.ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней (АЧС) установлены из-за обнаружения на территории ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» трупа одного кабана и головы другого с признаками опасного заболевания.
Обновлено в 07:13
Спорт
Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд
Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено в 16:14
Политика
«Известия» сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду
Вступивший в силу закон о государственном языке на Украине будет скорректирован после выборов в Верховную раду, назначенных на 21 июля, пишет газета "Известия" в среду со ссылкой осведомленные источники в Киеве.
Обновлено в 19:49
ЖКХ
Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
Обновлено в 21:02
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Политика
Александр Лукашенко наградил Олега Кожемяко орденом Почёта
Награждение проходило во Дворце Независимости Накануне орденом Почёта отмечен долговременный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью губернатора Приморского края России Олега Кожемяко.
Обновлено в 21:06