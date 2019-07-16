Музыка
В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступленияПолит.ру вчера в 12:13
Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.
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Власти Чечни запретили артистам исполнять неутвержденный репертуар даже в Интернете
Московский Комсомолецвчера в 10:15
Минкультуры Чечни запретило артистам несогласованные выступления даже в интернете
Интерфаксвчера в 10:07
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