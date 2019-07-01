с чего всё началось

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов. Об этом ТАСС рассказал Ахмед Дудаев, помощник главы региона по СМИ - гендиректор ЧГТРК "Грозный". "По предварительным данным, погиб сотрудник правоохранительных органов", - сказал Дудаев.

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

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