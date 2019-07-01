с чего всё началось

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту. Это произошло в понедельник на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе республики. Нападавший уничтожен, при нём обнаружена граната.

В Чечне полицейского зарезали на посту

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