Происшествия
В Чечне совершено нападение на полицейскихТВ Центр 08:47
В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, один силовик погиб по дороге в госпиталь, при этом злоумышленник был ликвидирован на месте. Эту информацию агентству ТАСС подтвердил помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев.
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с чего всё началось
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.Коммерсантъ08:50
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