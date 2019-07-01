с чего всё началось

В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, один силовик погиб по дороге в госпиталь, при этом злоумышленник был ликвидирован на месте. Эту информацию агентству ТАСС подтвердил помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев.

В Чечне совершено нападение на полицейских

Хоккей Панарин — «Коламбусу»: «Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня» В минувшей «регулярке» Панарин набрал за «Коламбус» 87 (28+59) очков. Команда впервые в своей истории вышла во второй раунд плей-офф НХЛ.

Политика Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Россиянам дали пенсионную льготу Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Общество Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.

Авто Компания Radical выпустит свой суперкар для дорог общего пользования Британская компания Radical Sportscars, готовит к дебюту свой новый серийный спорткар, предназначенный для дорог общего пользования.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.

Происшествия Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.

Авто Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на полицейских Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нападение с ножом на полицейских новшеством, которое пришло в Россию из западных стран.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Общество Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.