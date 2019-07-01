с чего всё началось

В МВД по СКФО подтвердили факт нападения, отметив, что оно произошло сегодня, 1 июля, около 14.00 на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе. Неизвестный ранил сотрудника ВОГОиП МВД России ножом, затем бросил гранату. Его ликвидировали ответным огнем.

В Чечне совершено нападение на полицейский пост

Транспорт Минтранс ограничит совместные поездки на машинах Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.

Авто Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.

Политика Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Экономика Правила выдачи микрозаймов изменились в России Новые правила выдачи микрокредитов, подготовленные Банком России, вступили в силу с 1 июля.

Политика Три генерала Росгвардии подали в отставку Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Общество «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Теннис Хачанов вышел во второй круг Уимблдона Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У в первом круге Уимблдона.

Политика В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Происшествия Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.

Общество Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Происшествия У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.

Технологии Spotify отказался от работы с музыкантами без лейблов или дистрибьюторов Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о завершении тестирования функции, которая позволяла музыкантам загружать свои работы на сервис без посредников: лейблов или дистрибьюторов.

Происшествия В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против сотен протестующих, ранее взявших штурмом здание парламента, передает Reuters.

Общество Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.