Происшествия
В Чечне совершено нападение на полицейский постАргументы и Факты вчера в 10:16
В МВД по СКФО подтвердили факт нападения, отметив, что оно произошло сегодня, 1 июля, около 14.00 на контрольно-заградительном посту №4 в Ачхой-Мартановском районе. Неизвестный ранил сотрудника ВОГОиП МВД России ножом, затем бросил гранату. Его ликвидировали ответным огнем.
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с чего всё началось
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.Коммерсантъвчера в 08:50
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Армия и оружие
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