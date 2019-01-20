Экономика

В Чечне решили списать миллиарды долгов за газLenta.ru 16:01

1. Чеченцам простили 9 миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов Об этом 18 января сообщила прокуратура республики. В ведомстве отметили, что обратились в суд с требованием списать старые долги за газ — те 9 миллиардов, что накопились до 30 ноября 2015 года.
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Депутат назвал шансы на списание долгов за газ в Чечне крайне малыми

Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей "как безнадежные к взысканию" по требованию прокуратуры Чечни. Компания "Газпром межрегионгаз" намерена обжаловать это решение суда.
РИА Новости05:30

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