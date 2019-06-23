В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 кмРБК 12:16

Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.

с чего всё началось

«Чеченский лидер ничего страшного в виду не имел, кроме того, что действительно от Грозного до Тбилиси 200 км», — подчеркнул он. Умаров добавил, что интерпретация данных слов как намек на агрессию ведет лишь к ухудшению дипломатических отношений с Грузией.

В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

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