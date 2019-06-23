Политика

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»Газета.Ru 11:03

Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова лидера республики Рамзана Кадырова, напомнившего грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
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В Чечне пообещали, что «мифический десант» Кадырова не отправится в Грузию без приказа

Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.
Говорит Москва06:09

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В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

РБК12:16

В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

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В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах от Грозного до Тбилиси»

РИА Новости10:47

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Газета.Ru11:03

Чеченский министр объяснил слова Кадырова «до Тбилиси всего 200 км»

News.ru08:35

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Lenta.ru07:18

В Чечне пообещали, что «мифический десант» Кадырова не отправится в Грузию без приказа

Говорит Москва06:09
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