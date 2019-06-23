В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»Газета.Ru 11:03

Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.

с чего всё началось

Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова лидера республики Рамзана Кадырова, напомнившего грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

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