Чеченский холдинг Rim Group планирует запустить производство гидроэлектростанций под ключ совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH. Об этом сообщил ТАСС директор департамента торговли Rim Group Вадим Роднянский.

с чего всё началось

Rim Group - холдинг в Чечне, реализующий политику импортозамещения в области теплоэнергетики и "умного" строительства. Представительства компании находятся в РФ, Казахстане, Турции и Германии.

В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ

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