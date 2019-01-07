Политика

В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ
ТАСС
02:54

Rim Group - холдинг в Чечне, реализующий политику импортозамещения в области теплоэнергетики и "умного" строительства. Представительства компании находятся в РФ, Казахстане, Турции и Германии.
ТАСС02:54
с чего всё началось

В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ

Чеченский холдинг Rim Group планирует запустить производство гидроэлектростанций под ключ совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH. Об этом сообщил ТАСС директор департамента торговли Rim Group Вадим Роднянский.
ТАСС02:54

Подробнее о событии

В Чечне собираются наладить производство гидроэлектростанций под ключ

Life.ru08:58

В Чечне планируют запустить производство ГЭС под ключ

Экономика сегодня08:17

В Чечне хотят начать производство гидроэлектростанций под ключ

Аргументы и Факты05:56

Производство гидроэлектростанций под ключ могут запустить в Чечне

Журналистская правда05:52

Чеченский Rim Group планирует запустить строительство гидроэлектростанций «под ключ»

АБН05:00

Австрийцы будут делать в Чечне ГЭС под ключ

News.ru03:10

В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ

ТАСС02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика

В Габоне задержали лидера группы мятежных военных

Обновлено в 10:01
Политика

Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе

Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Политика

Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие

Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика

Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

Обновлено в 02:12
Политика

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

Обновлено в 04:57
Политика

Трамп обвинил «фейковые СМИ» в попытках умалить его достижения

Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник средства массовой информации в недобросовестной работе с целью принизить успехи его администрации.
Обновлено в 08:55
Политика

Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019

«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Политика

WSJ: Болтон допустил возможность новых контактов с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых переговоров с российской стороной.
Обновлено в 03:05
Политика

Предстоятель ПЦУ вспомнил в рождественской литургии патриарха Кирилла

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний упомянул в рождественской литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает портал "Gordonua.com".
Обновлено в 08:52
Политика

Украинские власти задолжали горнякам почти 200 млн гривен

Совокупная задолженность Киева перед всеми работниками предприятий минэнергоугля Украины составляет порядка 234,7 млн гривен (почти $8,5 млн).
Обновлено в 09:55
Политика

После Питера Путин посетит Калининград

8 января президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Калининград.
Обновлено в 07:39
Политика

Оппозиция обжалует в КС связанные с церковью решения рады

Политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена обратиться в Конституционный суд с требованием признать незаконными все правовые акты, принятые Верховной радой против канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 08:01
Политика

Трамп подтвердил возможность второй встречи с Ким Чен Ыном

США ведут переговоры о месте проведения второй встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 15:25
Главное