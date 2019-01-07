Политика
В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ
В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключТАСС02:54
Rim Group - холдинг в Чечне, реализующий политику импортозамещения в области теплоэнергетики и "умного" строительства. Представительства компании находятся в РФ, Казахстане, Турции и Германии.
ТАСС02:54
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с чего всё началось
Чеченский холдинг Rim Group планирует запустить производство гидроэлектростанций под ключ совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH. Об этом сообщил ТАСС директор департамента торговли Rim Group Вадим Роднянский.ТАСС02:54
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