Экономика
В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ
В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключТАСС02:54
Чеченский холдинг Rim Group планирует запустить производство гидроэлектростанций под ключ совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH. Об этом сообщил ТАСС директор департамента торговли Rim Group Вадим Роднянский.
ТАСС02:54
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Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
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Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
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Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа
Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.
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Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
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Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре этого года.
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В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.
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Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
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Авто
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Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.
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Снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружили в Москве в понедельник, специалисты обследовали боеприпас и отправили его на утилизацию, сообщили в главке МЧС России.
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Кино
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"Игра престолов" стала одним из самых популярных сериалов последних лет - фанаты удивительного мира и хитроумных интриг с нетерпением ожидают каждый новый сезон.
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Появилась информация о задержании футболиста Уэйна Руни
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Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
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Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.
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В России введут новую систему контроля качества бензина
Правительство РФ планирует ввести новую систему контроля качества бензина.
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Президент России Владимир Путин 8 января совершит рабочую поездку в Калининград, в ходе которой посетит Калининградское подземное хранилище газа, сообщила пресс-служба Кремля.
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