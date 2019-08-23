Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечетьИзвестия 07:58
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости». На церемонии открытия глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что мечеть назвали в честь пророка Мухаммеда.
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Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.
Обновлено в 12:45
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Здоровье
Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи
Калининградские больницы получат 29 машин неотложной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Музыка
На Красной площади открылся фестиваль «Спасская башня»
Обновлено в 15:45
Спорт
Латыпов: сложная гонка, не ожидал от себя бронзовой медали
Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал завоевание бронзовой медали суперспринта на летнем чемпионате мира по биатлону.
Обновлено в 11:42
Транспорт
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Выяснилось, что врачи, проводившие операцию попросту сбежали прямо во время родов.
Обновлено в 12:39
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Среди главных признаков рака отметили не проходящий более двух недель кашель и мокроту с примесью крови, изменения в работе кишечника (диарея или запор), анемию, уплотнения молочных желез у женщин, частые мочеиспускания и охриплость голоса.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Оренбург» арендует у «Динамо» Липового
Обновлено в 10:52
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 10:53
Происшествия
Трое участников ночной перестрелки в Краснодаре арестованы
Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00