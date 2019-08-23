Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечетьИзвестия 07:58

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости». На церемонии открытия глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что мечеть назвали в честь пророка Мухаммеда.
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