Общество
В Чечне открылась самая большая мечеть в ЕвропеИнтерфакс 07:09
На стадии строительства мечети СМИ писали, что мечеть будет названа именем главы ЧР Рамзана Кадырова. Однако на церемонии открытия Рамзан Кадыров объявил, что мечети присвоено имя Пророка Мухаммада. Мечеть строили семь лет, над ее созданием трудились лучшие специалисты из разных стран.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:00, Ашберн
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
Обновлено в 07:45
Политика
Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ
Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.
Обновлено в 06:18
Авто
Электрохэтч Chevrolet Bolt увеличил запас хода до 417 км
Обновлено в 04:51
Единоборства
Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье
Руководство Первого канала объявило, что будет вести трансляцию главного поединка вечера UFC 7 сентября.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Кандидат на пост президента в Тунисе задержан по обвинению в коррупции
Зарегистрированный кандидат на пост президента в Тунисе Набиль Карави был задержан по подозрению в коррупции.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала дочь в образе Русалочки
Татьяна Навка пояснила, что такой необычный костюм Наде подарила ее старшая сестра, 19-летняя Саша Жулина.
Обновлено в 20:37
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 11:37
Общество
Волгоград предлагает стать пилотным регионом по газификации малых сёл
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать регион пилотным для газификации малых населённых пунктов.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple
Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
Обновлено в 08:19
Культура
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций
Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями.
Обновлено в 12:27
Гаджеты
В Сети появился тизер коллаборации World of Warcraft и Redmi Note 8
Утечек о новинке появляется всё больше и недавно в Сеть попал тизер коллаборации ролевой онлайн-игры World of Warcraft с готовящимся к премьере гаджетом.В Twitter-аккаунте одного из индийских инсайдеров недавно опубликован тизер, в котором пользователи могут увидеть адресованное Redmi Note 8 письмо из Азерота – выдуманной вселенной, существующей только в игре World of Warcraft.
Обновлено в 09:45
Кино
Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров
Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Происшествия
На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Невском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
Обновлено в 08:58
Политика
СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2»
«Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.
Обновлено в 20:49
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено в 19:33
Футбол
Арбитр Матеу Лаос: «Неправда, что рефери благосклонны к „Реалу“ и „Барселоне“»
Испанский арбитр Матеу Лаос рассказал о своих впечатлениях от работы на матчах «Реала» и «Барселоны».
Обновлено в 17:43
Кино
Анонсирована экранизация «Метро 2033»
Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».
Обновлено в 08:32
Происшествия
Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге
В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
Обновлено в 16:16
Авто
Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре
Продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения стартуют 5 сентября этого года сразу же после дебюта на мотор-шоу в китайском Чэнду.
Обновлено в 07:07
Общество
Оппозиционеры подали в мэрию заявку на акцию 3 сентября
Член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали заявку на проведение акции 3 сентября.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Общество
В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 16:57
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53