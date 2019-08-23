На стадии строительства мечети СМИ писали, что мечеть будет названа именем главы ЧР Рамзана Кадырова. Однако на церемонии открытия Рамзан Кадыров объявил, что мечети присвоено имя Пророка Мухаммада. Мечеть строили семь лет, над ее созданием трудились лучшие специалисты из разных стран.

В Чечне открылась самая большая мечеть в Европе

Политика Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.

Единоборства Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье Руководство Первого канала объявило, что будет вести трансляцию главного поединка вечера UFC 7 сентября.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Политика Кандидат на пост президента в Тунисе задержан по обвинению в коррупции Зарегистрированный кандидат на пост президента в Тунисе Набиль Карави был задержан по подозрению в коррупции.

Шоу-бизнес Татьяна Навка показала дочь в образе Русалочки Татьяна Навка пояснила, что такой необычный костюм Наде подарила ее старшая сестра, 19-летняя Саша Жулина.

Общество Волгоград предлагает стать пилотным регионом по газификации малых сёл Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать регион пилотным для газификации малых населённых пунктов.

Гаджеты Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.

Культура Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями.

Гаджеты В Сети появился тизер коллаборации World of Warcraft и Redmi Note 8 Утечек о новинке появляется всё больше и недавно в Сеть попал тизер коллаборации ролевой онлайн-игры World of Warcraft с готовящимся к премьере гаджетом.В Twitter-аккаунте одного из индийских инсайдеров недавно опубликован тизер, в котором пользователи могут увидеть адресованное Redmi Note 8 письмо из Азерота – выдуманной вселенной, существующей только в игре World of Warcraft.

Кино Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.

Армия и оружие КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Происшествия Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.

Происшествия На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Невском районе Санкт-Петербурга.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.

Политика СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2» «Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.

Кино Анонсирована экранизация «Метро 2033» Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».

Авто Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре Продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения стартуют 5 сентября этого года сразу же после дебюта на мотор-шоу в китайском Чэнду.

Общество Оппозиционеры подали в мэрию заявку на акцию 3 сентября Член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали заявку на проведение акции 3 сентября.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Общество В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.