В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»Московский Комсомолец 11:00

Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.

с чего всё началось

Кадыров накануне заявил, что с тревогой следит за событиями в Тбилиси и негативным отношением к россиянам. Он также отметил, что от Грозного до Тбилиси "всего двести километров". Умаров заявил, что чеченский лидер не имел в виду "ничего страшного", сообщает "МК Ставрополь".

В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Политика Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Общество На акции у Гостиного двора задержали двух активистов В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.

Авто Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами» Аналитики Авто.ру выяснили, автомобили каких марок потребители готовы купить повторно, а в каких случаях они хотят видеть на радиаторной решетке новой машины другой бренд.

Шоу-бизнес Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга 22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.

Шоу-бизнес Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.

Происшествия Уроженку России обнаружили мертвой в США Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Юлии Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки РФ Анна Исаева, бывший PR-директор Началовой, сообщила, что исполнительница не сможет получить звание заслуженной артистки, поскольку в РФ они посмертно не выдаются.

Экономика «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей «Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.

Футбол Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.

Энергетика На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.

Футбол Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Происшествия В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.

Происшествия На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".

Общество Тематические рестораны появятся в более 100 столичных школах Еще 34 школы присоединились к проекту «Мой школьный ресторан», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Политика США объявили об ужесточении санкций против Ирана Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов.

Политика Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение 21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля на фоне беспорядков в этой стране.

Политика В Грузии заступились за российских туристов Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.

Футбол «Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о покупке вратаря итальянского клуба «Ромы» Андреа Романьоли.

Спорт Российская сборная во 2-й день Европейских игр завоевала 21 медаль Во второй медальный день Европейских игр, которые проходят в Минске, сборная России пополнила свою копилку наград на 21-ну медаль из 38-ми, разыгранных на соревнованиях.