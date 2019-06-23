Политика

В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»Московский Комсомолец 11:00

Кадыров накануне заявил, что с тревогой следит за событиями в Тбилиси и негативным отношением к россиянам. Он также отметил, что от Грозного до Тбилиси "всего двести километров". Умаров заявил, что чеченский лидер не имел в виду "ничего страшного", сообщает "МК Ставрополь".
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с чего всё началось

В Чечне пообещали, что «мифический десант» Кадырова не отправится в Грузию без приказа

Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.
Говорит Москва06:09

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Чеченский министр объяснил слова Кадырова «до Тбилиси всего 200 км»

News.ru08:35

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Газета.Ru11:03

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах от Грозного до Тбилиси»

РИА Новости10:47

В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Московский Комсомолец11:00

В Чечне пояснили слова Кадырова о расстоянии до Тбилиси в 200 км

РБК12:16

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Lenta.ru07:18

В Чечне пообещали, что «мифический десант» Кадырова не отправится в Грузию без приказа

Говорит Москва06:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Происшествия

В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка

Обновлено в 14:53
Политика

Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.
Обновлено в 17:36
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Общество

На акции у Гостиного двора задержали двух активистов

В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
Обновлено в 12:43
Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»

Аналитики Авто.ру выяснили, автомобили каких марок потребители готовы купить повторно, а в каких случаях они хотят видеть на радиаторной решетке новой машины другой бренд.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга

22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

Обновлено в 15:15
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Юлии Началовой могут присвоить звание заслуженной артистки РФ

Анна Исаева, бывший PR-директор Началовой, сообщила, что исполнительница не сможет получить звание заслуженной артистки, поскольку в РФ они посмертно не выдаются.
Обновлено в 13:30
Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии

Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Обновлено в 17:22
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Футбол

Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме

Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.
Обновлено в 17:38
Политика

В украинской столице сегодня состоялся Марш равенства

Обновлено в 09:32
Энергетика

На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Футбол

Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Происшествия

В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве

В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.
Обновлено в 12:11
Происшествия

На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами

Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 15:45
Общество

Тематические рестораны появятся в более 100 столичных школах

Еще 34 школы присоединились к проекту «Мой школьный ресторан», сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Обновлено в 05:03
Политика

США объявили об ужесточении санкций против Ирана

Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что страна введет новые санкции против иранской стороны за то, что она сбила беспилотник Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:26
Политика

Как Россия и Грузия прерывали авиасообщение

21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля на фоне беспорядков в этой стране.
Обновлено в 16:00
Политика

В Грузии заступились за российских туристов

Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
Обновлено в 16:25
Футбол

«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли

Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о покупке вратаря итальянского клуба «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 15:33
Спорт

Российская сборная во 2-й день Европейских игр завоевала 21 медаль

Во второй медальный день Европейских игр, которые проходят в Минске, сборная России пополнила свою копилку наград на 21-ну медаль из 38-ми, разыгранных на соревнованиях.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В Магнитогорске в ДТП погиб один человек и пострадали четыре ребенка

Обновлено в 11:46
Общество

Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов

Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено в 17:01
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