Политика
В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»Московский Комсомолец 11:00
Кадыров накануне заявил, что с тревогой следит за событиями в Тбилиси и негативным отношением к россиянам. Он также отметил, что от Грозного до Тбилиси "всего двести километров". Умаров заявил, что чеченский лидер не имел в виду "ничего страшного", сообщает "МК Ставрополь".
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с чего всё началось
Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.Говорит Москва06:09
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
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