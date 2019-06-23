Политика

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»Lenta.ru 07:18

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр республики по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров.
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В Чечне пообещали, что «мифический десант» Кадырова не отправится в Грузию без приказа

Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.
Говорит Москва06:09

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Чеченский министр объяснил слова Кадырова о 200 километрах до Тбилиси

Телеканал 360°11:28

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Газета.Ru11:03

В Чечне пообещали, что «мифический десант» Кадырова не отправится в Грузию без приказа

Говорит Москва06:09

В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Московский Комсомолец11:00

Чеченский министр объяснил слова Кадырова «до Тбилиси всего 200 км»

News.ru08:35

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

Lenta.ru07:18

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах от Грозного до Тбилиси»

РИА Новости10:47
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
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