В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»Lenta.ru 07:18

Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр республики по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров.

В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»

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