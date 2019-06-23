Политика
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»Lenta.ru 07:18
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр республики по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров.
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с чего всё началось
Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров. События последних дней свидетельствуют, что в Грузии ещё сильно влияние антироссийских политиканов.Говорит Москва06:09
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